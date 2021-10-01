Dolar
8.86
Euro
10.28
Altın
1,759.49
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Emrah Oktay   | 01.10.2021
Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Maçın 15. dakikasında Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

37. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Ev sahibi ekip, müsabakanın devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarı

51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

78. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Duarte'nin kafayla vurduğu topu kaleci Viviano son anda çeldi.

84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Atabey Çiçek, pasını penaltı noktası civarındaki Aleksic'e aktardı. Sırp futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

88. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasa hareketlenen Aleksic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Adana Demirspor Antalya deplasmanında kazandı

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

A Milli Futbol Takım'ın mesaisi başlıyor

A Milli Futbol Takım'ın mesaisi başlıyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır
Galatasaray Kulübü 116 yaşında

Galatasaray Kulübü 116 yaşında