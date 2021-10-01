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Spor, Futbol

Adana Demirspor Antalya deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Oktay Özden   | 01.10.2021
Adana Demirspor Antalya deplasmanında kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Vargas'ın serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Samet Akaydın'ın sağ çaprazdan kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde Vargas, topu röveşatayla kale içine gönderdi. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

35. dakikada soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.

39. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

42. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan rakip ceza alanına ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu sonrası yükselen topu arka direkte önüne indiren Balotelli, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda direkten dönen topla buluşan Bünyamin Balcı, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada Ghacha'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Crivelli'nin şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Ghacha'nın şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

79. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

Kalan sürede iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Adana Demirspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

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