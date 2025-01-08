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Spor, Futbol

Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

Can Öcal  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Jonjo Shelvey, bu sezon Eyüpspor formasıyla 6 kez Süper Lig maçına çıktı.

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