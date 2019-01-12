Evkur Yeni Malatyaspor'dan istifa iddialarına yalanlama

MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, teknik direktör Erol Bulut'un istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erol Bulut'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

"Erol hocamız takımın başında"

Bazı haber sitelerinde Erol Bulut'un görevini bıraktığı şeklinde iddialar bulunduğunu aktaran Ravcı, "İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum." diye konuştu.

"Evkur Yeni Malatyaspor'umuz ikinci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir"

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut, takımının başındadır. Evkur Yeni Malatyaspor'umuz ikinci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir."

Muhabir: Emrah Gökmen