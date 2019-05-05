Evkur Yeni Malatyaspor deplasmandan 3 puanla döndü

Manisa
11. dakikada rakibinden topu kapan Bilal Kısa, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
22. dakikada Akhisarspor'da kazanılan serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Miguel Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
35. dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Cikalleshi, ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle direğin yakınından kornere gitti.
40. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Güray Vural'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Bilal Kısa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kamara, topu uygun durumdaki Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Fatih Öztürk topu kurtardı.
50. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçti. Murat Yıldırım'ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Mustafa Akbaş'ın sağ çapraz pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk'ün müdahale ettiği top Miguel Lopes'e çarparak ağlara gitti: 0-1.
66. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Aleksic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
72. dakikada Akhisarspor atağında Bilal Kısa'nın ceza sahasına ortasında Bokila'nın kafa vuruşunda, kaleci Ertaç Bilir golü önledi.
Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.