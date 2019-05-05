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Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 2 takım daha belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Emre Doğan   | 05.05.2019
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 2 takım daha belli oldu

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 32. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından, küme düşen son 2 takım da belli oldu.

Dün oynanan maçlarda Birevim Elazığspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3, Afjet Afyonspor ise konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmada Giresunspor, ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve kümede kalmayı garantiledi.

Karadeniz temsilcisinin aldığı bu galibiyetle 26 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 25 puanlı Birevim Elazığspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi ise daha önce belli olmuştu.

Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

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