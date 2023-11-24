EURO 2024 vizesi alan takımların en genci Türkiye

Istanbul
Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42’lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.
Bu sonuç Türkiye’ye, "EURO 2024’ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59’luk ortalamayla Fransa oldu.
Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78’le Hollanda bulunuyor.
Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44’lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.11 takımda yaş ortalaması 26’larda
Türkiye, Fransa ve Hollanda’dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26’larda seyrediyor.
Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya’da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.
İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27’lere ulaşırken, 28’in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.
20 ülkenin eleme maçlarındaki yaş ortalaması 26,7
EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.
En genç takım unvanını Türkiye’nin aldığı, Slovakya’nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:
EURO 2024
ÜLKELER
YAŞ ORT.
TÜRKİYE
25,42
FRANSA
25,59
HOLLANDA
25,78
ROMANYA
26,03
BELÇİKA
26,07
ÇEKYA
26,42
İSPANYA
26,51
İNGİLTERE
26,52
MACARİSTAN
26,64
AVUSTURYA
26,65
ARNAVUTLUK
26,72
DANİMARKA
26,84
SIRBİSTAN
26,85
SLOVENYA
26,96
İTALYA
27,11
PORTEKİZ
27,13
İSKOÇYA
27,37
İSVİÇRE
27,42
HIRVATİSTAN
27,61
SLOVAKYA
28,44
A Milli Takım’da 17 futbolcu, 22 ila 25 yaşında
Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.
Bu oyuncuların 17’si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.
Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3’te kaldı.
Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.