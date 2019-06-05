Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.44
Dolar
5.71
BIST 100
90,345.63
Altın
1,333.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

'Eskişehirspor sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz'

Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Topkaya, "Belki dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Bazen kahkaha atıp gülecek, bazen de gözyaşı dökeceğiz ama Eskişehirspor sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Deniz Açık   | 05.06.2019
'Eskişehirspor sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz'

Eskisehir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, siyah-kırmızılı kulübe sevdalarından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Topkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belki işimiz çok zor, belki hiç olmadığı kadar yorulacağız." ifadesini kullandı.

Gecelerini gündüzlerine katıp çalışacaklarını aktaran Topkaya, "Belki dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Bazen kahkaha atıp gülecek, bazen de gözyaşı dökeceğiz ama Eskişehirspor sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Şampiyonlukların müdavimi: Erhan Çelenk

Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

Real Madrid Jovic'i transfer etti

Real Madrid Jovic'i transfer etti
A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma
Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor

Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor