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Spor, Futbol

Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Abdulkadir Karakaya   | 06.04.2020
Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Ankara

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

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