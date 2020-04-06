Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Ankara
İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.