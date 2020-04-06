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Newcastle Unitedlı Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

Abdulkadir Karakaya   | 06.04.2020
Newcastle Unitedlı Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

Ankara

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

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