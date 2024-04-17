Dolar
32.53
Euro
34.67
Altın
2,389.27
ETH/USDT
3,067.20
BTC/USDT
63,112.00
BIST 100
9,621.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Erdal Alkış, TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

İş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Fatih Erel  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Erdal Alkış, TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

İstanbul

Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Açıklamasına "Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir." şeklinde devam eden Alkış, şunları kaydetti:

"Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından "Türk Diplomatik Arşivi Belgelerinde Milli Mücadele Diplomasimiz" yayını
Kapadokya'da balon turları 2 gün ertelendi
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını yalanladı
"İyilik Gemisi" mürettebatı, Türkiye'nin yardım elini Gazze'ye ulaştırıyor
Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

Benzer haberler

Erdal Alkış, TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

Erdal Alkış, TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için sahaya çıkıyor

PSG ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

PSG ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
Kulüpler Birliği Vakfı, TFF seçiminin haziran ayı başında yapılmasını istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF seçiminin haziran ayı başında yapılmasını istiyor

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet