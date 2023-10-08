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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu yeni takımlarıyla "3 puanlı" başlangıç yapıyor

Fenerbahçe ve Başakşehir'deki teknik direktörlük kariyerlerine galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu, yeni takımı MKE Ankaragücü'yle de ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı.

Erkan Tiryaki  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Emre Belözoğlu yeni takımlarıyla "3 puanlı" başlangıç yapıyor

Ankara

MKE Ankaragücü'nde görevine galibiyetle başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu, görev aldığı takımlara gelir gelmez 3 puan sevinci yaşatıyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nün başına geçen ve ilk maçta Mondihome Kayserispor karşısında 3-0 galibiyet elde eden Belözoğlu, daha önceki iki takımında da aynı başlangıçları yaptı.

Başarılarla dolu aktif futbolculuk hayatına nokta koyduktan sonra kısa bir süre Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak sarı-lacivertlilerin başına 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında geçti.

Fenerbahçe'yle ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçta teknik direktörlük kariyerine galibiyetle "merhaba" dedi. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk 8 maçında da yenilgi yüzü görmedi ve bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde etti.

Başakşehir kariyerine de çok iyi başladı

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de başına geçtiği Başakşehir'i de çıkışa geçirdi.

İlk sınavını 15 Ekim 2021'de zorlu Beşiktaş maçıyla veren Emre Belözoğlu, takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasına yardımcı oldu. Belözoğlu, Başakşehir'in başındaki ilk 5 maçında puan kaybı bile yaşamadı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk 13 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi ve 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

MKE Ankaragücü'nde de istatistiğini bozmadı

Emre Belözoğlu, yeni takımı MKE Ankaragücü kariyerine de iyi başladı.

43 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki 3 puanlı başlangıç geleneğini başkent ekibiyle de sürdürdü.

MKE Ankaragücü, ligde 2 maç sonra 3 puanı Emre Belözoğlu'yla çıktığı ilk maçta elde etti.

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