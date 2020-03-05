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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Ercan Çakar   | 05.03.2020
Emre Belözoğlu Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette

İstanbul

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Isınma ve ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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