Galatasaray'da istifa

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Spor, Futbol

Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den istifa etti

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, görevinden istifa etti.

Ercan Çakar   | 30.07.2019
Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den istifa etti

Istanbul

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, görevinden istifa etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Emre Alkin'in bugün itibarıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.

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