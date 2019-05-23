Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.13
BIST 100
84,442.89
Altın
1,276.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'na katılıyor
logo
Spor, Futbol

Eljif Elmas'a milli davet

Kuzey Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas da davet edildi.

Dzihat Aliju   | 23.05.2019
Eljif Elmas'a milli davet

Üsküp

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kuzey Makedonya’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kuzey Makedonya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda 7 Haziran’da evinde Polonya, 10 Haziran’da yine kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (RoPS), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Kristijan Toshevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed), Kire Markoski (Spartak Trnava), Marjan Radeski (Shkendija)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Krste Velkovski (Saraybosna), Darko Çurlinov (Köln).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı iddialarına yalanlama

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı iddialarına yalanlama

Ulahlar bugün de İkinci Abdülhamit'e minnettar

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko lige dönüyor

Fenerbahçe Beko lige dönüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'den unvan aldı

Galatasaray, Fenerbahçe'den unvan aldı
'VAR'a rağmen en çok konuşulan konu yine hakemler'

'VAR'a rağmen en çok konuşulan konu yine hakemler'