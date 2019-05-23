Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.13
BIST 100
84,392.99
Altın
1,278.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı iddialarına yalanlama

Fenerbahçe Kulübünden, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.05.2019
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı iddialarına yalanlama

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Eljif Elmas'a milli davet

Eljif Elmas'a milli davet

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko lige dönüyor

Galatasaray, Fenerbahçe'den unvan aldı

Galatasaray, Fenerbahçe'den unvan aldı
'VAR'a rağmen en çok konuşulan konu yine hakemler'

'VAR'a rağmen en çok konuşulan konu yine hakemler'
Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı