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Spor, Futbol

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ercan Çakar   | 14.01.2021
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

İstanbul

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 27. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Vodafone Park'ta 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 26 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ilk kez bir derbide görev alacak.

8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı

FIFA kokartlı Çakır, 9. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 8 derbide Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaş ise 7 kez ağları havalandırdı.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez kırmızı, 41 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, söz konusu derbilerde Beşiktaşlı futbolculara 2 kırmızı ve 20 sarı kart, Galatasaraylı oyunculara ise 21 sarı kart gösterdi.

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