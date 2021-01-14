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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır: Şimdi lige odaklanacağız

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, "Maç içerisinde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikalarda yediğimiz golle kupaya veda ettik. Şimdi lige odaklanacağız." dedi.

Muhittin Sandıkçı   | 14.01.2021
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır: Şimdi lige odaklanacağız Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Rize

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk oldukları Beşiktaş'a 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından, önlerindeki Süper Lig maçlarına bakacaklarını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda genel anlamda iyi performans sergilediklerini belirterek, "Maç içerisinde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikalarda yediğimiz golle kupaya veda ettik. Şimdi lige odaklanacağız." dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor'la aynı puanda olduklarını hatırlatan Bakır, "İki denk takımın mücadelesi olacak. Her iki takım da ligin alt sıralarıyla arasındaki puan farkını korumak veya açmak istiyor. Kazananın önemli avantaj yakalayacağı zorlu bir mücadele olacak. Maçın önemini bilerek hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakır, transfer komitesinin gerekli çalışmaları sürdürdüğünü ve belirlenen oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.


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