Derbinin golleri yabancılardan

İstanbul
İki takım arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise Türk oyuncular 3 kez gol sevinci yaşadı.
24 yabancı oyuncu gol attı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
Geride kalan 11 sezondaki derbiler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
Tarih
Stat
Organizasyon
Skor (FB-GS)
Goller
25.08.2014
Manisa 19 Mayıs
TFF Süper Kupa
0 - 0
-
18.10.2014
Türk Telekom
Süper Lig
1 - 2
Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015
Fenerbahçe
Süper Lig
1 - 0
Kuyt
25.10.2015
Fenerbahçe
Süper Lig
1 - 1
Diego / Olcan Adın
13.04.2016
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
26.05.2016
Antalya
Türkiye Kupası
0 - 1
Podolski
20.11.2016
Ülker
Süper Lig
2 - 0
Van Persie (2)
23.04.2017
Türk Telekom
Süper Lig
1 - 0
Josef de Souza
22.10.2017
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
17.03.2018
Ülker
Süper Lig
0 - 0
-
02.11.2018
Türk Telekom
Süper Lig
2 - 2
Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019
Ülker
Süper Lig
1 - 1
Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
23.02.2020
Ülker
Süper Lig
1 - 3
Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
06.02.2021
Ülker
Süper Lig
0 - 1
Mustafa Muhammed
21.11.2021
Nef
Süper Lig
2 - 1
Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022
Ülker
Süper Lig
2 - 0
Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023
Ülker
Süper Lig
0 - 3
Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023
Nef
Süper Lig
0 - 3
Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
24.12.2023
Ülker
Süper Lig
0 - 0
-
07.04.2024
11 Nisan (Şanlıurfa)
TFF Süper Kupa
0 - 3 (Hükmen)
Mauro Icardi
19.05.2024
RAMS Park
Süper Lig
1 - 0
Çağlar Söyüncü
|21.09.2024
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 3
|Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
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