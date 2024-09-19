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Spor, Futbol

Derbinin golleri yabancılardan

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

Bozhan Memiş  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Derbinin golleri yabancılardan Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Her iki takımın 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

21 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Geride kalan 10 sezondaki derbiler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

Stat

Organizasyon

Skor (FB-GS)

Goller

25.08.2014

Manisa 19 Mayıs

TFF Süper Kupa

0 - 0

-

18.10.2014

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 2

Alper Potuk / Sneijder (2)

08.03.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 0

Kuyt

25.10.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 1

Diego / Olcan Adın

13.04.2016

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

26.05.2016

Antalya

Türkiye Kupası

0 - 1

Podolski

20.11.2016

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Van Persie (2)

23.04.2017

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 0

Josef de Souza

22.10.2017

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

17.03.2018

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2 - 2

Valbuena, Jailson / Donk, Linnes

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1 - 1

Eljif Elmas / Onyekuru

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1 - 3

Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0 - 1

Mustafa Muhammed

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2 - 1

Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Zajc, Serdar Dursun

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 3

Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0 - 3

Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi

24.12.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

07.04.2024

11 Nisan (Şanlıurfa)

TFF Süper Kupa

0 - 3 (Hükmen)

Mauro Icardi

19.05.2024

RAMS Park

Süper Lig

1 - 0

Çağlar Söyüncü

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