Arda Turan, Beşiktaş maçında temkinli olacaklarını söyledi

İstanbul
Genç teknik adam, Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın sezona iyi başladığını anlatan Arda Turan, şunları kaydetti:
"Takımın başında muhteşem, benim çok saygı duyduğum, Glasgow'dan bu yana takip ettiğim, Avrupa'da final oynamış, aynı oyunu buraya yansıtan bir hocaları var. Starlarının çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. 'Gidip orada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek.' yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için güzel bir gün olacak. Oyunumuzu oynamaya çalışacağız ama önce keyif alacağız. Pazar günü İnönü'de, güzel bir atmosferde oynamak keyifli olacaktır. Futbolcular için özel bir an."
Geride kalan 5 haftada aldıkları 9 puanın önemli olduğunu Turan, bundan sonrası için maç maç baktıklarını belirterek, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim, tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. İyi bir başlangıç yapmışız gibi görülebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. Hedefimizde sapma yok, iyi başladık ve umarım böyle devam eder." diye konuştu.
Süper Lig'de teknik direktör olarak görev alan arkadaşları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan gibi isimleri gördükçe gurur duyduğunu dile getiren Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes yaşlanıyor, önemli olan nasıl yaşadığın. Burak Yılmaz zaten benim yüzümden hoca olmuştu, o stresi de birbirimize yaşattık, muhteşem bir maç oldu. Futbolun önemli figürleriydik, futboldan sonra bunlar da normal. Umarım Nuri Şahin gibi Avrupa arenasında karşılaşma fırsatı buluruz, hedeflerimiz bunlar olmalı. Sevindirici olan hepimizin saha içinde kalmaya çalışması. Burak Yılmaz'la oynadığımız maç muhteşem bir maç oldu. Geceyle gündüz gibiydi iki taraf da. Birçok gol pozisyonu olan, iki tarafın da geri adım atmadığı bir gündü. Bunlar sevindirici. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama öğreniyoruz."
"Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada"
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'la şu ana kadar hiç görüşmediğini anlatan Turan, "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada. Ligin en az uzun pas atan takımı Beşiktaş. Topa karşı gösterdiği reaksiyon Barcelona oyununa ait. Böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Giovanni de hem futbolculuk hem de hocalık kariyeriyle bu isimlerden birisi. Biz onları analiz ederken, ileride biz de burada neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Arda Turan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle ilgili, "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı." değerlendirmesinde bulundu.
"İzlediğimiz, seçtiğimiz oyunculara gitmek zordu"
Genç teknik adam, transfer döneminde yurt içinden oyuncu aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Biz daha çok fırsat transferi yapmaya çalıştık. İzlediğimiz, seçtiğimiz oyunculara gitmek zordu. Eyüpspor yeni bir takım, oyuncuları ikna etmek kolay değil. O yüzden ligi bilen, tecrübeli, geldiğinde çabuk adapte olmaya çalışan oyunculara gitmeye çalıştık. Başkanımız Murat Özkaya, asbaşkanımız Fatih Kulaksız bu yönde çok büyük emekler verdi. İstediğim şey bir an önce takıma adapte olmalarıydı. Oyuncu sezon öncesini kaçırdığı zaman uyum sağlaması zor oluyor. Gelen oyuncuların, eski oyuncuların uyumundan çok memnunum. Skorlardan bağımsız Eyüpspor iyi oynamaya çalışan, oyunun değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir takım olacak."
Eyüpspor'un Süper Lig'e ayak uyduran bir futbol ortaya koyduğunu dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Şehir statlarına gidip, önemli maçlara çıkıp topa yüzde 70, 75 sahip olmak çok zor. Bazen oyunun iki tarafını da oynamak lazım. Kaliteli bir oyuncu maksimum 3 dakika topa değiyor. Bunun dışında oyuncu 90 dakika bireysel olarak koşuyor. Koşmadan, mücadele etmeden olmuyor. Eğer gol yemezsek her zaman maçı kazanmak için bir şansımız olur. Ben de oyuncuyken topla oynamayı çok severdim. Dün bile Manchester City, Inter karşısında geçiş savunmasında önlem almak zorundaydı. Inter de 90 dakikayı savunarak geçirdi. Savunmak, mücadele etmek, kalenin önünü kapatmak da bazen güzel bir oyundur. Bunun da keyfini almak lazım. Topa sahip olmak görsel olarak güzel olabilir ama iki tarafın da güzellikleri var."
Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Mor hakkında da "Emre Mor çok büyük bir oyuncu olacak. Hala bunun için büyük bir şansı var, bu yüzden transfer ettik. Ama bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara dönebilmesi için en az 1,5 aylık süreye ihtiyacı var." görüşlerini dile getirdi.
Eyüpsporlu futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş maçında galibiyet istiyor
Umut Meraş, geride kalan 5 maçlık periyodu namağlup geçtiklerinin altını çizdi.
Pazar günü eski takımı Beşiktaş'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:
"Bu nedenle de heyecanlıyım. Kazanmaya, puanlar almaya gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güzel ve seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu üst düzeyde. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu sene ile geçen senenin farkını soracak olursanız daha atak oynayan bir Beşiktaş izliyorum. Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz, 3 puanı almaya gideceğiz."
Teknik direktör Arda Turan'ın teknik ve taktik anlamda oyunculara etkisine değinen Umut Meraş, "Arda hoca futbolculuğunda çok büyük bir kariyere sahip. Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadı, Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı. Şu anda onun görmüş olduğu üst düzey maç ve antrenman tecrübesinin bize etkisi oluyor. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. O yüzden bunun takımın üzerinde gayet önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"Gelen 10 oyuncu da bu ligi biliyor"
Umut Meraş, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacak derbiyle ilgili, "Derbiler her zaman iki taraf için de stresli olur. Hangi taraf içeride oynuyorsa biraz daha avantajlı oynuyor. İnşallah seyir zevki yüksek bir derbi olur, biz de izleriz. Biz de heyecanlıyız. Şampiyonluk yarışı için erken. Daha 5 hafta oldu. İki takımın da kalitesi çok üst seviyede. Beşiktaş da Fenerbahçe de Galatasaray da şampiyon olabilir. Bakarsınız biz de oluruz, belli olmaz." açıklamasını yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor'un transfer döneminde yurt içinden 10 oyuncu almasıyla ilgili şunları söyledi:
"Ligi bilmek, burada oynamak çok önemli bir etken. Gelen 10 oyuncu da bu ligi biliyor. Şu anda da 9 puanımız var. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Eyüpspor'u en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu sene bir hedefimiz var, kendi aramızda konuştuğumuz bir hedef ama hedefin ne olduğu şu anda bende kalsın. Eğer o hedefi gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize. Bizim için şu an büyük bir hedef gibi gözükebilir. Haddimizi bilerek ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta bir kaza yaşadık. 2-0 öndeyken 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum. Takım olarak da çok üzüldük. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımızı da düşünüyorum. Bundan ders çıkaracağız. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız."
Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kemerburgaz'da bulunan Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.
İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması ve şut idmanı yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.