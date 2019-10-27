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Spor, Futbol

Derbide gülen taraf Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Hüseyin Eroğul   | 27.10.2019
Derbide gülen taraf Beşiktaş Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 9. Haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın golünü atan Mehmet Umut Nayir (8) gol sevincini taraftarları ile paylaştı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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