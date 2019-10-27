Federer Basel'de 10. kez şampiyon
İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.
İstanbul
İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.
Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 28. basamağındaki Alex de Minaur karşılaştı.
Federer, 20 yaşındaki rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı.
38 yaşındaki Federer, kariyerindeki 103. tekler şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.