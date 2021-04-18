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Spor, Futbol

Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 18.04.2021
Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu dönemi sona erdi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Denizli

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasını yönetim kuruluna sunduğu kaydedildi.

Yapılan görüşmenin ardından Kutlu'nun istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da görev yaptığı Denizlispor'da, 29 Ocak'ta yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.

Hakan Kutlu'nun yönetiminde Denizlispor çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almış, 7 kez de mağlubiyet yaşamıştı.

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