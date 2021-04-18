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Milli tenisçi Yankı Erel Rusya'da birinci oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen M15 Grand Palace Kupa'sında birincilik elde etti.

Sinem Er   | 18.04.2021
Milli tenisçi Yankı Erel Rusya'da birinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yankı Erel M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti." denildi.

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