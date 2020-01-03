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Spor, Futbol

Denizlispor'da 3 futbolcu, kadro dışı bırakıldı

Yeşil-siyahlı kulüp, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'tan kulüp bulmalarının istendiğini açıkladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 03.01.2020
Denizlispor'da 3 futbolcu, kadro dışı bırakıldı

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı, oyunculardan kulüp bulmalarının istendiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'a sezon başından bu yana alacaklarının yüzde 60'ı kadar ödeme yapıldığı, kalan ödemeyle ilgili bir kısmı peşin, bir kısmı 2-3 ay içinde olmak üzere ödeme planı önerildiği ancak bunun kabul edilmediği ve alacakların tamamınının istendiği ifade edildi.

Bu alacaklar içinde yönetim kurulunun geçen sezon verdiği 300'er bin liralık ekstra şampiyonluk priminin büyük bir orana sahip olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca geçmişten gelen borçlar ve transfer yasakları ile boğuşan kulübümüz, mecburen ve istemeyerek katlandığı futbolcuya dayalı düzene artık bir son verme kararı almıştır. Bu oyuncularımızın 2018-2019 sezonunda yaşanan şampiyonluktaki emeklerini inkar edemeyiz. Haklarını teslim ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız, Denizlispor Kulübü ve camiasının da bu oyuncularımıza hem maddi hem manevi hem de kariyer anlamında çok büyük katkıları olmuştur. Bizim için asıl olan Denizlispor Kulübü ve camiasıdır. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesine ve kendilerinden Denizlispor Kulübü menfaatleri doğrultusunda kulüp bulmalarının istenmesine karar verilmiş ve süresiz kadro dışı bırakılmışlardır."

Öte yandan Denizlispor'un TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da stoper mevkiinde oynayan 20 yaşındaki stoper Muhammet Özkal’la 4,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı da açıklandı.

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