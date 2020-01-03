Trabzonspor, Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

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Spor, Futbol

Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

Tuğba Yardımcı   | 03.01.2020
Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

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