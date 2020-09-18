Denizlispor'a Arjantinli 10 numara

Denizli
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
O artık Denizlispor’da. 💚 🖤— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 18, 2020
Hoş geldin Fede Varela! pic.twitter.com/jfqL1DJpJR
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.
Varela'nın 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı törende Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinakaya ile Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun hazır bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.