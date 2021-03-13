Demir Grup Sivasspor sahasında kazandı

Sivas
Süper Lig'in 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşması 1-0 sona erdi.
8. dakikada Campi'nin uzun pasında topla buluşan Ndao, ceza alanı içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
22. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Hakan Arslan kafa ile arkaya aşırdı. Erdoğan Yeşilyurt'un zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
28. dakikada Sobiech'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Alil Şaşal Vural topu kale direğinin yanından kornere çeldi.
33. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
42. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin ortasında Campi'nin uzaklaştıramadığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan Arslan'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Bu arada savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, karşılaşma öncesi belinde yaşadığı ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
İkinci yarı
47. dakikada Boyd'un sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda çeldi.
72. dakikada Bertolacci'nin sol kanttan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Salibur'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+2. dakikada Lens'in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu son anda kornere gönderdi.
90+5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in aşırma vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı son anda tokatladı. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.