Dolar
26.95
Euro
29.61
Altın
1,943.72
ETH/USDT
1,871.30
BTC/USDT
29,371.00
BIST 100
6,842.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı.

Fatih Erel  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

İstanbul

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silva, "Teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.

Kariyerinin zirvesinde olduğu 2010'da dönemde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2020 yılında Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva'yı kadrosuna katarken, İspanyol yıldız futbola da bu kulüpte veda etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Güney Kore'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Ankara'da sıcak hava başkentlileri bunalttı
Manisa'daki orman yangınında evleri yananlar için geçici barınma merkezi kuruluyor
Temmuz ayının kayıtlardaki en sıcak ay olması bekleniyor
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü

Benzer haberler

David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde

Fenerbahçe Avrupa mücadelesine iyi başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama
Trabzonspor hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi

Trabzonspor hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi
Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak

Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet