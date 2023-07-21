Daniel Amartey Beşiktaş için İstanbul'da

İstanbul
Son olarak İngiltere temsilcisi Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
Amartey, daha sonra araçla konaklayacağı otele geçti.
Ganalı oyuncunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Daniel Amartey, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.
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