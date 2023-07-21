Dolar
26.93
Euro
29.98
Altın
1,966.34
ETH/USDT
1,889.00
BTC/USDT
29,791.00
BIST 100
6,698.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına Macaristan ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

İstanbul

Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 23 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 8, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 156

3. Fernando Alonso (İspanya): 137

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 121

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 411

2. Mercedes: 203

3. Aston Martin: 181

4. Ferrari: 157

5. McLaren: 59

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin telefon diplomasisi gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir
Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek

Muş Kayak Takımı sporcuları, Türkiye şampiyonası için asfaltta güç depoluyor

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yarışamayacak

Antalya'da hız tutkunları "Otodrag Yarışı"nda mücadele etti

Antalya'da hız tutkunları "Otodrag Yarışı"nda mücadele etti
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1'de sezonun 11. etabı Büyük Britanya'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 11. etabı Büyük Britanya'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet