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Spor, Futbol

Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Emre Doğan   | 29.03.2019
Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da görev

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.

Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği belirtildi.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan ile Ali Palabıyık (Asistan) olacağı kaydedildi.

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