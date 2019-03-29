Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da görev

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.
Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği belirtildi.
Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan ile Ali Palabıyık (Asistan) olacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.