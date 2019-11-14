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Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleniyor
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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Sefa Mutlu   | 14.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı kutladı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.

İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım." ifadelerine de yer verdi

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