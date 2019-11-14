Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı kutladı

Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Tebrikler Türkiye'm! #Euro2020Yolunda pic.twitter.com/7X1MeDpOEA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 14 Kasım 2019
Erdoğan, Twitter hesabından "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.
İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım." ifadelerine de yer verdiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.