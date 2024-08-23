Corendon Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Antalya
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
İlk yarı
29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Heliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
48. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Makouta'nın ceza sahası içerisinde arka direğe çevirdiği topta Yusuf Özdemir, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun ortasında arka direkte topla buluşan Juan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Djalma Silva'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo, topa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Romulo bir kez daha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.
Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm
Tekke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın tamamında üstün olan takımın Alanyaspor olduğunu ifade etti.
Maçın ilk yarısında üçüncü bölgede hatalı pasların set oyununu bozduğunu belirten Tekke, rakip takımdan taçtan gol yediklerini söyledi.
Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Tekke, "Çok fırsatlar yakaladık. İkinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı kontratak pozisyonları var. Bu fırsatları değerlendirseler mağlup da olabilirdik. Maçın geneline bakarsak oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.
Tekke, maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayarak şunları kaydetti:
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var. Bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi artıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. İyi yolda olduğumuzu biliyorum. Takım kadrosuyla alakalı sayısal ve mevki problemlerimiz var, beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler de daha hazır halde olur. Şu an için biz gayet iyiyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.