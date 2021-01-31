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Spor, Futbol

Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.01.2021
Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da

İstanbul

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

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