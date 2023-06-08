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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Fikret Delal  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Rize

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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