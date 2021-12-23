Dolar
10.72
Euro
12.18
Altın
1,805.00
ETH/USDT
3,930.10
BTC/USDT
48,292.00
BIST 100
1,792.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspsor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda ilk puanını alarak 17 puana ulaştı.

Muhittin Sandıkçı   | 23.12.2021
Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Rize

Kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu, AA muhabirine, sezona çok iyi başlayamadıklarını, takımın uyum sürecinin uzun sürdüğünü söyledi. Beklentilerin uzağında kaldıklarını ifade eden Selimoğlu, "Böyle bir başlangıç hiç kimse beklemiyordu. Lige çok kötü başladık ve ilk 9 haftada sadece 1 puan alabildik. Bu sonuçlar birçok kişide ümitsizliğe neden olmuştu ama sonradan toparlayarak iyi bir ivme yakaladık. Deplasmanda ilk puanımızı Sivasspor karşısında aldık ama Hamza hocanın gelişiyle deplasman maçlarında da güzel sinyaller veriyorduk." dedi.

Selimoğlu, Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle takım olma yolunda çok yol katettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hamza hoca ile iyiye giden bir görüntü veriyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var. Özellikle iç saha maçları bizim yükselişimizde çok etkili. Son beş iç saha maçını kazandık. Şimdi ligin ilk yarısının son maçında Gaziantep ile kendi sahamızda oynayacağız. Baiano ve Alper Potuk kart cezaları nedeni ile görev yapamayacak. Sakatlığı olan oyuncularımız var. Bazılarının maça yetişmesini bekliyoruz ama kim oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini vermek için mücadele ediyor, edecek."

Transferde görüştükleri oyuncular olduğunu aktaran Selimoğlu, "Son maçın son düdüğüne kadar transfer konuşmak istemiyoruz. Hocamız da biz de belli noktalarda oyuncular ile görüşüyoruz. Ön çalışmamız elbette var. Hocamızın takip ettiği oyuncular var. Gaziantep maçının tamamlanması ile transfer çalışmalarımız kısa sürede şekillenecek." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Benzer haberler

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi

Gaziantep FK evinde galip

Gaziantep FK evinde galip
Beşiktaşlı futbolcu Pjanic gelecekten umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Pjanic gelecekten umutlu
Konyaspor deplasmanda 3 golle kazandı

Konyaspor deplasmanda 3 golle kazandı