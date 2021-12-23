Dolar
11.15
Euro
12.64
Altın
1,806.03
ETH/USDT
3,962.60
BTC/USDT
48,811.00
BIST 100
1,799.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyatının planlandığını bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 23.12.2021
Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması

Trabzon

Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden stoper oyuncuları Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin MR'ının çekildiğini belirten Güven, şunları söyledi:

"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az

Benzer haberler

Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması

Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı
Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi

Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi
Gaziantep FK evinde galip

Gaziantep FK evinde galip