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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Muhittin Sandıkçı   | 29.02.2020
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Istanbul

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.

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