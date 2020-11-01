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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor sahasında kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 01.11.2020
Çaykur Rizespor sahasında kazandı Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan/AA

Rize

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. 

7. dakikada Abdullah Durak'ın hatasında topu kapan Henrique, sol çizgide topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumdaki Kanga'ya bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

8. dakikada Donsah'ın yerden ceza sahası üzerine pasında Boldrin'in bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernandes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, boş pozisyonda penaltı noktasında Kanga'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

17. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında Boldrin'in vuruşunda, kaleci Lung yerden seken topu kornere çelmeyi başardı.

20. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın göğsünden oyun alanına geri döndü.

33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

47. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Lung, uzanarak topu çelmeyi başardı.

57. dakikada Abdullah Durak'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutunda kaleci Gökhan Akkan, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Remy'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Onur Bulut'un pasında Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


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