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İbrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Milan, İsveçli golcüsü İbrahimovic'in 1 gol atıp, bir de gol pası verdiği maçta Udinese'yi 2-1 yendi.

Barış Seçkin   | 01.11.2020
İbrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan İbrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 83. dakikasında İbrahimovic, Milan'ı maçta yeniden öne geçiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.

Deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenen Milan puanını 16'ya yükseltirken, ikinci sıradaki Atalanta'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk onbirde başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.

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