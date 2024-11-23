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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Süha Gür  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Adem Kutucu / AA

İstanbul

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten oyun alanına döndü.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topun gelişine ceza sahası dışından Ahmed Kutucu'nun etkili vole vuruşunda Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola'nın sağdan etkili ortasına altı pasın solunda Verasanovic'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

66. dakikada önde baskıyla topu kazanan Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta soldan Akintola'nın arka direğe ortasında altı pas gerisinde topu kontrol eden Sowe'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı.

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