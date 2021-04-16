Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Antalya
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçını konuk ekip 3-2 kazandı.
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1
6. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-2
15. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
32. dakika Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
83. dakikada Amilton'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşundan ortasında kale önünde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3.
Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
Yanal: Uzun süredir oynayamayan oyuncularımızın verimi istediğimiz gibi olmadı
Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kendilerinden daha çok kazanmaya istekli bir takıma yenildiklerini söyledi.
Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti.
Geçen hafta karlı ve soğuk bir maç oynadıklarını bugün ise güzel bir hava sahaya çıktıklarını ifade eden Yanal, "Hafta içi ve hafta sonu maçlar kadro derinliği olmayan takımları zorluyor. Bu hafta bizden daha çok puana ihtiyacı olduğunu duygularıyla sahada belli eden bir takımla oynadık ve bu nedenle Çaykur Rizespor kazandı." dedi.
Uzun seyahatlar yaparak sık maç oynamanın takımları yıprattığını dile getiren Yanal, "Bu maçta süre almayan oyuncularımıza şans tanıdık. Uzun süredir oynayamayan oyuncularımızın verimi istediğimiz gibi olmadı. Maçın başında uzaktan iki şut ile gol yedik. Sonra kontrolü ele almaya çalıştık ancak kazanamadık. Fırsat buldukça genç oyuncuları kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.
Uygun: Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, önemli bir takıma karşı 3 gol atarak galip geldiklerini kaydetti.
Antrenmanlarda çalıştıkları gibi dikine oyun anlayışı ile kapalı defansa karşı şutlarla skoru kendi lehlerine çevirmeyi başardıklarını vurgulayan Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Bu galibiyeti haftaya alacağımız 3 puan ile perçinlememiz lazım. Bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.