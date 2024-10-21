Çaykur Rizespor deplasmanda galip

Muğla
11. dakikada gelişen Bodrum FK, atağında ceza sahasına gelen topa Celustka vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Grbic, kornere çeldi.
14. dakikada Bodrum FK'nin kullandığı kornerde Ali Aytemur'un ceza sahasında vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinde kontrol etti.
20. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.
54. dakikada, hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin vuruşunda top, kale diğinin yanından dışarıya çıktı.
75. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün Çaykur Rizespor ceza sahası önününden sert vuruşunda top, auta gitti.
83. dakikada gelişen Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sowe, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.