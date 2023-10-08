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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Muhittin Sandıkçı  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. 

Maçın 13. dakikasında, kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.

15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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