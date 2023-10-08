Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
27,830.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, "Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet