Çağlar Söyüncü ilk golünü attı Leicester City kazandı

İstanbul
Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
With this amazing win, I’m happy to score my first goal. Many thanks to my teammates and our fans supporting us forever. 💙🦊 @LCFC pic.twitter.com/nnHxWE3EV4— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) November 3, 2019
Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.