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Spor, Futbol

Çağlar Söyüncü ilk golünü attı Leicester City kazandı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Berad Büyük   | 03.11.2019
Çağlar Söyüncü ilk golünü attı Leicester City kazandı

İstanbul

Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.


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