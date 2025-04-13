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Spor, Futbol

Bursaspor şampiyon oldu

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Mustafa Bikeç, Fatih Çapkın, Sergen Sezgin, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Miraç Kaya  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Bursaspor şampiyon oldu

Bursa/Balıkesir

Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilat olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu nedeniyle müsabaka Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra 13 bin 732 kapasiteli stattaki maçın biletleri tamamı satıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alınan ve seyircinin de baskısıyla ataklar üreten Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Bursaspor bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Bursaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'da taraftarlar kutlama yapıyor.

Balıkesir'de oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında toplanarak karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı.

Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam ediyor.


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