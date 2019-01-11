ANTALYA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın yeni transferi Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı taraftarlarla bütünleşeceğine inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, Burak'ın hatalarının olabileceğini belirterek, "Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi olunmaz. Beşiktaş camiasına layık bir Burak olacağını düşünüyorum. Burak bunlara bakmadan oyununa bakacak. Taraftarın onu kucaklayacağını, onun da taraftara gideceğini düşünüyorum. Taraftarlığı bilen birinin taraftarla buluşması daha kolay olacaktır. Ben kimseye kefil olmam ama Burak'a kefil olurum." diye konuştu.

Burak'ın yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncunun özelliklerine sahip olduğunu vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin, futboluna kefil olduğu bir isim. Hataları için eleştirildiği oluyor ama bu kadar haksız şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Arkadaşı ve ülkesi için her şeyini veren bir karakter. Böyle bir oyuncunun, başka sebepler de kullanılarak yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Duygusaldır, anlık parlayan bir isimdir ama kötü niyetli değildir. Hataları vardır, benim de hatalarım var. Böyle bir oyuncunun tekrar istenmesi gayet normaldir."

Tecrübeli oyuncuyu kendisinin istediğine dikkati çeken Güneş, "Böyle bir insanın burada olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye'de iki forvet derseniz, 'bir Burak, iki de Cenk' derim. Trabzon'a dönmeden önce saha açılışına beraber gittik. İki aşık gibi fotoğrafımız vardı. Sonrasında Trabzonspor'a geldi, iyi de goller attı. Oradan ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce yine isterdim. Ben Messi'yi de isterim ama alamıyorum. Ama günün birinde Messi gelirse yine alırım. Başkana da söyleyelim görüşmelere başlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu savunan Güneş, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, benim ne yaptığım ne söylediğim önemlidir. Daha önce buraya geldi ama gitti, tutunamadı. Bugün Beşiktaş'ın alabileceği, aradığı golcüler içinde en iyisi bu. Maliyet olarak da bizimle antrenmana çıkmayan Vagner'den daha ucuz bir oyuncu. Neyi tartışıyoruz, onu anlamış değilim."

Güneş, Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynarken bir Beşiktaş maçında yerde kalmasıyla ilgili siyah-beyazlı taraftarların gösterdiği tepkiye değinerek, "Doğrudur, Beşiktaş'ın bir maçında yere düşmüştür. Bunlar tartışılır. Trabzon'da da düştü. Sabırlı olmak gerekiyor." görüşlerini paylaştı.

"Çok şey beklediğimiz bir oyuncu"

Burak'ın sakatlığı nedeniyle henüz takımda yer alamadığını aktaran Güneş, "Transfer süreci içinde boşta kaldığı için çalışma imkanı olmadı. Bizim de ona müdahale şansımız olmamıştı çünkü transferi kesinleşmemişti. Ciddi boyutta bir şeyi yok. Bugün katıldı, arka adalesinde bir gerginlik vardı ama idmana mani değildi. Koşu, kuvvet ve saha çalışması yapıyor. Burak'ın idmansızlığı önemli çünkü çok şey beklediğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Burak ile uzun süre görüşmediğini anlatan Güneş, "Spekülasyon olmaması için aramadım. Fikrimi söyledim. İlk Trabzon'a gittiği zaman o zamanki başkan bir mesaj attı bana, 'Hocam sen bu işlere girme çünkü sen Trabzonlusun' diye. Ben eğer girseydim o şekilde alırdım zaten. Ben girmem çünkü kulüpler arasındadır." şeklinde konuştu.

"Teklif gelince konuşup, gereğini yaparız"

Güneş, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması için yönetimin teklif yapma kararı alması konusunda, şunları söyledi:

"Planlar bazen aklınıza gelmeden gelişebiliyor. Bulunduğum yerden memnunum. Bu sezon sonunda mukavelemin bittiğini de biliyorsunuz. Yönetim tarafından bana böyle bir şey gelince tabii ki değerlendireceğim. Ben burada mutsuz değilim ki. Başkana da bunu söyledim. Sonuçlardan ve oynadığımız oyundan mutsuzum. Burada çalışan bir insan olarak, kendi adıma en uzun süreyi geçiriyorum. Uzun süre kalmanın artıları da vardır, yıpranması da vardır. Teklif gelince konuşup, gereğini yaparız."

Beşiktaş'ta iyi izlenim bıraktığına inandığını vurgulayan Güneş, "Futbolda sonuçlar, kupalar alırsınız ama insan sevgisi ve saygısını kazanmanın bedeli yoktur. Başkanla kavgalarımız olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar kavgamız olmadı. Fikir ayrılıklarımız tabii ki oldu. Keşke daha fazla olsa. Ama bir şey söyleyince başka yere kayıyor. Şu anda mutluyum, daha çok mutlu olmam için talep gelirse, o zaman görüşülür." şeklinde görüş belirtti.

"Tolga'ya üzüldüm"

Deneyimli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Tolga Zengin'in durumuna üzüldüğünü dile getirdi.

Tolga Zengin konusunda yönetimle farklı düşündüklerine dikkati çeken Güneş, "Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Olumsuz bir şeyini görmedim ama 1-2 senedir kulüp içinde tepkiler vardı. Onu haksızlık olarak görüyorum. Tolga'nın bu sene kalıp, Utku'nun kiralık gitmesini doğru buldum ama böyle bir karar alındı. Değişir, değişmez bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Güneş, Burak'ın yanı sıra Nicolas Isimat Mirin'i transfer ettiklerini ve savunmaya bir isim daha alabileceklerini söyledi.

Mirin'in çok uygun fiyata geldiğini vurgulayan Güneş, "Bu sene oynamadığı için böyle bir durum oldu. Belki oynasaydı hiç alamayabilirdik. Çabukluğu ve tekniğiyle katkı yapacağını düşünüyorum. Zaten mükemmel olsa kimse bırakmazdı." yorumunu yaptı.

Tolgay Arslan'ın durumu

İlk yarıda süresiz kadro dışı bırakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın durumuna değinen Güneş, "Bana sorarlarsa önce para karşılığı anlaşma yapılırsa yapılır. Tolgay iyi bir oyuncu, bizden ayrılırsa, başka oyuncuyla takas etmeye gerek yok. Hem kendisi oynamak istiyor hem de kulüp bunu paraya çevirip başka oyuncu almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sağ bekte sıkıntı yaşadıklarını belirten Güneş, "Gökhan'ı oynattıktan sonra kimseyi oynatmam orada. Yine de ihtiyaç var." diye konuştu.

Fatih Aksoy ve Cyle Larin için de başka takımlardan talepler geldiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Az paraya gidip oynamayacaksa burada kalsın. Orkan Çınar, çok yetenekli, hayal kırıklığımızdır. İki takıma gitti, ikisinde de olmadı. Hakkında şikayetler var, onun için de üzüldüm. Algılamada sıkıntısı var, tekrar bir yerde oynamasını istiyoruz. Fatih geldiği dönemden farklı bir yerde, daha da iyi olması lazım. Her takım için alınabilecek bir oyuncu, talep de var. Fatih'i vereceksem oynama şansı varsa kiralık veririm. Larin için de aynı şey. Larin gitmek istemiyorsa kalır. Utku ve Ersin uzun süre kaldı. İkisinden birini gönderirsek iyi olur. Anadolu'yu görmek gerek, zorlukları da görmek lazım."

Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Babel'in kendileri için önemli oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Kendisiyle de konuştum. 'Buraya aitsen buradasın, gitmek istiyorsan da sen bilirsin' dedim. Bu bir karar meselesidir. Adriano da öyle. Babel'den ilk yarıda istediğimizi alamadık. Elimde Babel varken, sol açığa adam almam. Yürekten de oynuyor. İkinci yarıda yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bazı insanlar bulundukları yerden mutlu olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in gündemlerinde olup olmadığı sorusuna, "Galatasaray'daki durumu nedir bilmiyorum. Ben de henüz aramadım. Son durumunu bilmek gerekiyor. Sakatlığı var mı yok mu bakmak gerek. Belki böyle bir transfer olur. Ama dediğim gibi transferi yönetim yapıyor. Transferin kar-zarar hanesi var. Siz daha iyi bilirsiniz, yönetimle görüşüp. Ben yönetimle görüşmek için randevu alıyorum." yanıtını verdi.

Siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in İngiltere'de mutlu olmadığını kendisinin de duyduğunu anlatan Güneş, "Gitmesine üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, istediğini alır." dedi.

İkinci yarı için umutlu

Şenol Güneş, Süper Lig'in ikinci yarısında daha iyi performans göstererek şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi.

Kötü bir ilk yarı geçirdiklerine dikkati çeken Güneş, "Bunu silebilecek imkanımız var. Geçen sene de ikinci yarı iyi puan aldık. İkinci yarıda yüzde yüzümüzü verip oynayacağız, öndekilere avans vermiş gibi düşünebilirsiniz. Takımı zirveye getirmemiz gerekiyor. En azından oyun olarak en iyisi biz olmalıyız. Bunun bize şampiyonluğu getireceğine inanıyoruz. Anormal bir puan kaybı var, bunu konuşurken bile utanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Hilmi Sever,Ercan Doğan